القبض على شخصين سرقا سيارة رحلات بالإكراه في منطقة 15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين سرقا متعلقات سائق وسيارته بالإكراه في منطقة 15 مايو.

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من سائق بمكتب للرحلات كائن بمحافظة الإسكندرية، يفيد بتضرره من قيام شخصين باستقلال السيارة صحبته من منطقة الأتوستراد بالقاهرة، لتوصيلهما إلى محافظة الإسكندرية.



وعقب استقلالهما السيارة قاما بإجباره على النزول منها والاستيلاء عليها وبداخلها هاتفه المحمول – حافظة نقوده، لوجود خلافات مالية بينهما وبين مالك مكتب الرحلات.

وأمكن ضبط السيارة ومرتكبا الواقعة، وتبين أنه مالك محل وسائق – مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما الهاتف المحمول وحافظة النقود المستولى عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.