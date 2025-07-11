مصرع 5 أشخاص بينهم 3 إماراتيين بحادث مروري في سلطنة عمان

وإصابة 11 شخصا بينهم 9 من الإمارات بحسب معلومات أولية وفقا للشرطة العمانية

لقي 5 أشخاص مصرعهم بينهم 3 إماراتيين، الجمعة، بحادث تصادم بين 3 مركبات أقصى جنوب سلطنة عمان، وفق إحصاء أولي رسمي.

وأفادت الشرطة العمانية في بيان، الجمعة، بـ"وقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق السلطان سعيد بن تيمور بعد ولاية مقشن بمحافظة ظفار (جنوب) في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم".

وأضافت: "تشير المعلومات الأولية إلى وفاة خمسة أشخاص بينهم مواطنان وثلاثة مواطنين إماراتيين وإصابة أحد عشر شخصا بإصابات مختلفة منهم مواطنين اثنين وتسعةٌ أخرون جميعهم من دولة الإمارات بينهم خمسة أطفال".

وأشارت إلى أن "طيران الشرطة ينفذ عملية نقل جثامين الأشخاص الذين قضوا نحبهم جرّاء الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم بعد ولاية مقشن في محافظة ظفار إلى مستشفى ثمريت".

ولم يوضح البيان سبب تواجد الإماراتيين بموقع الحادث إلا أن محافظة ظفار تشتهر بمقومات طبيعية وسياحية.