فحوصات طبية خاصة للاعبي الزمالك

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خضوع لاعبي الفريق لفحوصات طبية غداً السبت، بإحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد المقبل، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته على ستاد الكلية الحربية يوم الاثنين بصورة طبيعية.

وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره أورانج بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد