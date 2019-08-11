شفاينشتايجر يقود شيكاغو لفوز مثير بالدوري الأمريكي

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قاد الألماني المخضرم باستيان شفاينشتايجر فريقه شيكاغو فاير لفوز مثير على ضيفه امباكت مونتريال 3 /2 فجر الأحد ضمن فعاليات الدوري الأمريكي للمحترفين.

وسجل شفاينشتايجر هدفا قبل دقيقتين من النهاية ليمنح شيكاغو الفوز والنقاط الثلاث على حساب امباكت مونتريال.

وتقدم داكس ماكارثي بهدف لشيكاغو في الدقيقة الثامنة ثم أضاف نيمانيا نيكوليتش الهدف الثاني في الدقيقة 19.

ولكن امباكت مونتريال لم يستسلم ورد بهدفين عن طريق سفير تايدر من ضربة جزاء وباكاري سانيا في الدقيقتين 34 و79 قبل أن يحرز شفاينشتايجر هدف الفوز القاتل لشيكاغو.

الفوز رفع رصيد شيكاغو إلى 29 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد امباكت مونتريال عند 33 نقطة في المركز الثامن.

وفي باقي المباريات فاز دالاس على مينيسوتا يونايتد 5 /3 و بورتلاند تمبرز على فانكوفر وايتكابس 3 /1 وكولورادو رابيدز على سان خوسيه إيرثكويكس 2 /1.

كما فاز ريال سالت ليك على مضيفه سبورتينج كانساس سيتي 2 /1 وتعادل سياتل ساوندرز مع نيو انجلاند ريفولوشن 3 /3 و كولومبوس كرو مع سينسيناتي 2 /2 وتورنتو مع أورلاندو سيتي 1 /1.