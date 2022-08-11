كوريا الجنوبية: مقتل 11 شخصا وفقدان 8 آخرين وتشريد الآلاف بسبب هطول الأمطار الغزيرة

قالت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إن 11 شخصا لقوا حتفهم واعتبر 8 آخرين في عداد المفقودين جراء هطول الأمطار الغزيرة على منطقة العاصمة سول والمناطق المحيطة بها اعتبارا من الاثنين،حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت يونهاب إن حصيلة وفيات الأمطار الغزيرة ارتفعت بمقدار حالة واحدة عن اليوم السابق إلى 11 حالة بما فيها 6 حالات في العاصمة سول و3 حالات في إقليم كيونجكي المحيط بها وحالتان في إقليم كانج وون.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تشريد أكثر من خمسة آلاف شخص وغرق نحو أربعة آلاف منزل ونفوق أكثر من 20 ألأف من قطعان الماشية، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 16 ألف منزل.