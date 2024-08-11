أرجع الفنان كريم عبد العزيز، سبب حب الجمهور له إلى دعوات والدته الراحلة، قائلًا: «والله كنت براعي أمي، وكانت دعواتها هي السبب، الله يرحمها».

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «ON E» على هامش كواليس مسرحية السندباد بمهرجان العلمين الجديدة، مساء السبت، أن أول شيء يظهر على الفنان هو ما في قلبه، لأن الجمهور أذكى مما يتخيل أي إنسان، معقبا: «الشاشة فضّاحة، وما في القلب يظهر للناس، وأنا دائمًا من الشغل للبيت وفي حالي وبس».

وعلى صعيد آخر، أعرب عن إعجابه بمدينة العلمين، مؤكدًا أنها أكبر من تصوراته خاصة وأنها مدينة متكاملة يمكن العيش فيها طوال العام.

وتابع: «المياه التي لدينا لا يوجد في لها مثيل في كل دول العالم، صفاء المياه وجمالها من سيدي كرير إلى مطروح، ربنا يديمها علينا نعمة في بلدنا».

وأشار إلى أن المدينة فتحت الفرصة للعديد من المشروعات، ووفرت فرص عمل هائلة، متمنيًا أن تستمر المدينة في العمل على مدار فصلي الصيف والشتاء.