كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تناقش مشروعات تخرج طلاب قسم تكنولوجيا الإلكترونيات

ناقش طلاب قسم تكنولوجيا الإلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم، مشروعات تخرجهم للعام الجامعي 2024/2025، وذلك في أجواء علمية مميزة، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وائل ابراهيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويُعد مشروع "Tri Control" لوحة تعليمية متكاملة، تجمع بين ثلاث تقنيات تحكم مختلفة كالتحكم الكلاسيكي (Classic Control)، والمعالج الدقيق 8085 (Microprocessor 8085)، والأردوينو (Arduino).

ويهدف المشروع إلى تدريب الطلاب على تنفيذ دوائر التحكم المختلفة، والربط بين الجانب النظري والتطبيقي باستخدام أدوات متنوعة، بما يساعدهم على التمييز بين الأنظمة التقليدية والحديثة في مجال التحكم الصناعي.

وجاء مشروع "Tri Control" تحت إشراف الدكتور محمد جودة، المهندس سعيد صالح، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد عبد الفتاح، الدكتور مصطفى الطوخي، الدكتور محمد جودة.

أشادت اللجنة بالمستوى العلمي المتقدم الذي أظهره الطلاب، وبقدرتهم على دمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بما يعكس جودة التعليم والتدريب الذي تلقوه طوال فترة دراستهم.

وقد تم اختيار المشروع لأنه يجمع بين ثلاث ركائز أساسية في عالم التحكم هي التحكم الكلاسيكي: لفهم المبادئ الأساسية للتحكم باستخدام الكونتاكتورات، الريليهات، والتايمرات، والمعالج الدقيق 8085: لتقديم فهم عميق لبنية المعالجات الدقيقة وأساسيات برمجة الأنظمة الرقمية، والأردوينو: كوسيلة حديثة لربط البرمجة بالتطبيق العملي وإنشاء أنظمة تحكم ذكية.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة تعليمية عملية لفهم ومقارنة تقنيات التحكم المختلفة، تنفيذ برامج بلغة الآلة على المعالج الدقيق 8085، تعلم برمجة الأنظمة المدمجة باستخدام لوحة الأردوينو وربطها بالحساسات والمحركات، الربط بين الأنظمة الثلاثة لتحقيق تكامل تطبيقي شامل.

ويساهم المشروع في تطوير مهارات الطلاب في البرمجة، التوصيل والتحليل المنطقي، تصميم الدوائر، تنفيذ مشاريع تحكم متكاملة.

وتم تنفيذ المشروع من خلال مجموعة من الطلاب المتميزين، وقد عبّر أعضاء لجنة المناقشة عن تقديرهم للجهد المبذول من قبل الطلاب، مؤكدين أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا لتطبيق المفاهيم النظرية بشكل يخدم متطلبات سوق العمل في مجالات التحكم الذكي والتكنولوجيا الحديثة.