السويد ترصد حمى الخنازير الأفريقية في 7 حيوانات برية

أعلن المعهد البيطري السويدي الوطني في أوبسالا، رصد حمى الخنازير الأفريقية في 7 خنازير برية في السويد، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه السلطات في تحليل عينات من الحيوانات النافقة في نفس المنطقة.

وجرى اكتشاف الفيروس الذي يسببب المرض لأول مرة الأربعاء الماضي لدى خنزير بري نافق بالقرب من بلدة فاجيرستا، على بعد 200 كيلومتر شمال ستوكهولم.

وقامت السلطات بتطويق منطقة بمساحة 1000 كيلومتر مربع حول موقع اكتشاف الحيوان النافق، حيث تم العثور على مزيد من الحيوانات النافقة. وتم منع السكان والزائرين من البقاء في الغابة أو الحقول في هذه المنطقة.

وتعد حمى الخنازير الأفريقية مرضا معديا يؤثر على الخنازير البرية والمحلية، وعادة ما يؤدي لنفوق الحيوانات خلال أسبوع.