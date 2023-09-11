هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا للفوز على ليتوانيا في تصفيات أمم أوروبا

قاد أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، منتخب بلاده صربيا للفوز على مضيفه ليتوانيا 3 /1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة السابعة بتصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

ورفع المنتخب الصربي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بعد خوضه خمس مباريات، مبتعدا بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر منتخب المجر والذي خاض أربع مباريات.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد منتخب ليتوانيا عند نقطتين في المركز والأخير في ترتيب المجموعة.

وكانت مباريات الجولة قد انطلقت في وقت سابق من اليوم الأحد، حيث فاز منتخب الجبل الأسود على بلغاريا 2 /1.

وسجل ميتروفيتش ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 21 و32 و43، ،فيما سجل جيتيس باولاسكاس هدف ليتوانيا الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.