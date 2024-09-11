الرئيس العراقي يشدد على ضرورة تفعيل بنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع إيران

استقبل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء في قصر بغداد، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، رحب رشيد، في بداية اللقاء بنظيره الإيراني، مؤكدًا أن العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين هي علاقات متينة وتاريخية.

وأشار إلى أن «إيران دولة جارة مهمة للعراق ولها مكانتها الإقليمية الكبيرة في دعم واستقرار المنطقة، وأن العراق يدعم بقوة تعزيز التعاون المشترك من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ أمن الحدود والعمل على إنهاء التوترات في المنطقة».

وشدد خلال حديثه على ضرورة تفعيل بنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتعزيز روابط الصداقة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

كما لفت إلى أن ظاهرة التغير المناخي من أبرز التحديات التي تواجه البلدين والعالم أجمع، مؤكداً أهمية العمل المشترك في هذا الخصوص، سيما قضية المياه، داعياً في الوقت ذاته إلى إطلاق مياه الأنهر الحدودية المشتركة والتوصل إلى تفاهمات مُرضية للجميع حول تقاسم المياه.

وفيما يخص المستحقات المالية على الحكومة العراقية للجانب الإيراني، أوضح رشيد، أهمية العمل على إيجاد تفاهمات مشتركة وصيغة مناسبة لسداد تلك المستحقات الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالعكس.

واستنكر العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي راح ضحيته رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مؤكداً موقف العراق المبدئي والثابت، تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة على أرضه.

كما أدان استمرار العدوان الغاشم للكيان الصهيوني على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وما خلفه من آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى، وفرضه حصاراً جائراً على الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، مؤكداً دعم العراق لأي مبادرة إقليمية أو دولية من شأنها إزالة التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، عبّر الرئيس بزشكيان عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً جهود نظيره العراقي في توطيد عرى الصداقة وتعضيد العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين.

وأكد حرص الجمهورية الإسلامية على تمتين العلاقات مع العراق في شتى الميادين، والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب عن تطلع بلاده لإيجاد مزيد من الفرص وآليات التعاون، التي يمكن البناء عليها في توثيق عرى الروابط بين البلدين.

كما دعا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين الجارين، لوضع برنامج استراتيجي للتعاون المشترك في قطاعات الصحة والبيئة والصناعة والأمن والسياحة، وبما يشمل إقليم كردستان.