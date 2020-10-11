القبارصة الأتراك ينتخبون رئيسا جديدا

يتوجه القبارصة الأتراك في شمال جزيرة قبرص المقسمة إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب رئيس جديد.

وسيختار ما يقرب من 200 ألف ناخب من بين 11 مرشحا، بمن فيهم الرئيس الحالي المستقل مصطفى أكينجي ورئيس الوزراء إرسين تتار من حزب الوحدة الوطنية المحافظ.

وتم تقسيم قبرص منذ عام 1974 بعد تدخل عسكري تركي ردا على انقلاب بقيادة اليونان في الجنوب. وفشلت مفاوضات السلام الأخيرة بوساطة الأمم المتحدة في عام 2017 ولم يحدث أي تقدم في المحادثات منذ ذلك الحين.

ويدعم أكينجي توحيد الجزيرة بينما يدعم تتار، بتأييد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حل الدولتين.

وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، فمن المقرر إجراء جولة الإعادة في 18 من الشهر الجاري.