وزير الزراعة: إعلان سعر محصول القمح قبل زراعته قرار تاريخي يصب في مصلحة الفلاح

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية والقيادة السياسية دائما داعمة للفلاح وللمزارع، معتبرا أن إعلان الحكومة سعر محصول القمح قبل زراعته ولأول مرة في البلاد هو قرار تاريخي يصب في مصلحة الفلاح.

وقال السيد القصير، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، مساء اليوم الأربعاء، إن سعر أردب القمح المحلي سيكون بـ820 جنيها، مشيرا إلي أن إعلان السعر للمزارع قبل الزراعة سيكون لديه معرفة كمية القمح الذي سيتم توريده، خصوصا أن الدولة هي التي تستلم منه.

وأشار إلى أن القرار يساعد الفلاح المصري علي معرفة اقتصادياته، موضحا أن السعر كان يعلن كل سنة في شهر مارس أو أبريل مع موسم بدء الحصاد، وهذا السعر سيكون له آثر علي الفلاحين في زيادة الرقعة الزراعية، علما أن السعر تم زيادته إلى 100 جنيه للأردب، كما تم زيادة الفدان في حدود ألفي جنيه.

وناشد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين بزراعة القمح من التقاوي المعتمدة لزيادة إنتاجيتها، مؤكدا أن هذا يساعد علي زيادة متوسط الإنتاجية للفدان، والمزارع إذا التزم بالتوصيات الفنية التي تقدمها وزارة الزراعة من أجل تحسين إنتاجية الفدان .

وأضاف السيد القصير أن مصر تزرع 3.4 مليون فدان ونأمل في الوصول إلي 3.7 مليون فدان.