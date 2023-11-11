الأهلي يتعادل مع الجونة ويتصدر الدوري قبل التوقف الدولي

تصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز قبل فترة التوقف الدولي بعدما تعادل 1-1 مع الجونة باستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وجاء الأهلي في المركز الأول برصيد 13 نقطة متساويا مع بيراميدز ولكن تفوق بفارق الأهداف ، واحتل الجونة المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

الشوط الأول

الشوط الأول شهد تسجيل هدفي اللقاء حيث تقدم الفرنسي أنتوني موديست، للأهلي في الدقيقة 36، بعدما تلقى كرة طويلة على خط منطقة الجزاء، ليسددها قوية أرضية سكنت شباك أحمد مسعود.

ونجح المغربي أحمد بلحاج في إحراز هدف تعادل الجونة عند الدقيقة 47، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد يوسف، ليسددها اللاعب المغربي بنجاح على يمين الحارس محمد الشناوي.

هدف ملغي للجونة

كان حكم المباراة، لغى هدفًا سجله أيمن موكا لصالح الجونة في أول دقيقة بالمباراة من خطأ ارتكبه الحارس محمد الشناوي الذي سدد كرة ردها موكا في شباكه، لكنها اصطدمت بيده ليتم إلغاء الهدف.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني تراجع الجونة وهاجم الأهلي بقوة وأجرى مارسيل كولر عدة تغييرات حيث دفع بأليو ديانج وإمام عاشور وكريم فؤاد وبيرسي تاو واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب وأضاع أكثر من فرصة لتسجيل هدف الفوز .

حاول الأهلي في الدقائق العشر الأخيرة تسجيل هدف الفوز وكانت تسديدة كريم فؤاد التي ارتطمت بالقائم من أخطر الهجمات تبعها تسديدة إمام عاشور أعلى مرمى الجونة ثم فرصة لموديست الذي سدد كرة عرضية برأسه تصدى لها أحمد مسعود حارس الجونة .

واحتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع وسدد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي كرة أرضية على حدود منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع ذهبت لخارج المرمى ثم في الدقيقة الأخيرة كاد يسجل أنتوني موديست تسجيل هدف الفوز بعدما سدد كرة وصلت له داخل منطقة الجزاء لكن ارتطمت بمدافع الجونة وتذهب لخارج المرمى وينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 1-1 .