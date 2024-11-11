 سابالينكا في صدارة التصنيف العالمي للتنس مع نهاية الموسم - بوابة الشروق
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سابالينكا في صدارة التصنيف العالمي للتنس مع نهاية الموسم

وكالات
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 11:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 11:42 ص

حافظت اللاعبة البيلاروسية ارينا سابالينكا على تفوقها على لاعبة كرة المضرب البولندية ايجا شفيونتيك في صدارة التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب المحترفات مع نهاية الموسم الحالي في التصنيف الصادر في 11 من شهر نوفمبر 2024 بفارق 1046نقطة، ليكون تصنيف اللاعبات العشرة الأوائل على الشكل التالي:

  1. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 9416 نقطة
  2. إيجا شفيونتيك (بولندا) 8370 نقطة
  3. كوكو جاوف – الولايالت المتحدة الاميركية 6530
  4. جاسمين باوليني (ايطاليا) 5344
  5. كينوين زينج (الصين) 5340
  6. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5171
  7. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 4705
  8. 8.ايما نافارو (الولايات المتحدة الاميركية) 3664
  9. داريا كاستاكينا (روسيا) 3368
  10. باربورا كريسيكوفا (تشيكيا) 3214

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