سابالينكا في صدارة التصنيف العالمي للتنس مع نهاية الموسم

حافظت اللاعبة البيلاروسية ارينا سابالينكا على تفوقها على لاعبة كرة المضرب البولندية ايجا شفيونتيك في صدارة التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب المحترفات مع نهاية الموسم الحالي في التصنيف الصادر في 11 من شهر نوفمبر 2024 بفارق 1046نقطة، ليكون تصنيف اللاعبات العشرة الأوائل على الشكل التالي:

أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 9416 نقطة إيجا شفيونتيك (بولندا) 8370 نقطة كوكو جاوف – الولايالت المتحدة الاميركية 6530 جاسمين باوليني (ايطاليا) 5344 كينوين زينج (الصين) 5340 إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5171 جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 4705 8.ايما نافارو (الولايات المتحدة الاميركية) 3664 داريا كاستاكينا (روسيا) 3368 باربورا كريسيكوفا (تشيكيا) 3214