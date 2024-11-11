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السعودية تستضيف قمة للدول العربية والإسلامية

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 8:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 8:09 ص

يجتمع ممثلون من أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية في وقت لاحق اليوم الاثنين في قمة بالسعودية.

ووفقا للمصادر السعودية، من المقرر أن يجري خلال الاجتماع في العاصمة الرياض "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الإقليمية".

وكانت السعودية قد دعت قبل عام  الدول العربية والإسلامية إلى اجتماع مماثل. وخلال الحدث في ذلك الوقت، تم تشكيل لجنة من عدد من الوزراء للعمل من أجل إنهاء حرب غزة. لكن لم يظهر للمبادرة أي تأثير حتى الآن.

وتشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة إلى جانب دخولها في صراع مع حزب الله اللبناني الموالي لإيران.


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