حزب الله ينفذ 24 عملية ضد إسرائيل في أقل من 24 ساعة

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نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الأحد 10 نوفمبر، 27 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقا للآتي": «



1- مساء أمس السبت 9 نوفمبر 2024: استهداف تجمع لِقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، ‏بصلية صاروخية نوعية أصابت أهدافها.‏

2- مساء أمس السبت 9 نوفمبر 2024: شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لقوات ‏جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد أصابت أهدافها بدقة.

3- مساء أمس السبت 9 نوفمبر 2024: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في خربة المنارة (بين ‏مستوطنة المنارة وموقع العباد الحدودي)، بصلية من الصواريخ النوعية أصابت أهدافها بدقة.‏

4- الساعة 00:00: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي قرب بوابة حسن في محيط بلدة شبعا بصلية صاروخية.

5- الساعة 00:15: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة هغوشريم، بصلية صاروخية.

6- الساعة 03:30: بعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التسلل باتجاه بلدة عيناثا، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية مع القوة المتسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

7- الساعة 09:15: في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.

8- الساعة 10:30: استهداف تجمع لقوات جيش العدو ‏الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقا، بصلية صاروخية.

9- الساعة 10:30: شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية على تجمع لِقوات جيش العدو في مستوطنة أفيفيم، وأصابت أهدافها بدقة.‏

10- الساعة 11:08: استهداف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية.

11- الساعة 11:40: في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مستوطنة إيفن مناحم بصلية صاروخية.‏

12- الساعة 11:40: استهداف مستوطنة شتولا بصلية صاروخية.

13- الساعة 11:40: استهداف مستوطنة زرعيت بصلية صاروخية.

14- الساعة 11:40: استهداف مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية.

15- الساعة 13:30: استهداف تجمع لقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا، بصلية صاروخية.

16- الساعة 13:40: استهداف تجمع لقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا للمرة الثانية، بصلية صاروخية.‏

17- الساعة 13:50: استهداف تجمع لقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا للمرة الثالثة، بصلية صاروخية.‏

18- الساعة 14:00: استهداف تجمع لِقوات جيش العدو في ‏مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس، بصلية صاروخية.‏

19- الساعة 16:00: في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحرية (تتبع لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات) في خليج حيفا، وأصابت أهدافها بدقة.

20- الساعة 16:00: في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة الناعورة (مقر قيادة الفرقة 36، وتضم مخازن الطوارئ للألوية الاحتياطية) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينية 50 كلم، جنوب غرب بحيرة طبريا، وأصابت أهدافها بدقة.

21- الساعة 16:40: استهداف موقع أفيتال (مركز استطلاع فني وإلكتروني) في الجولان السوريّ المحتل، للمرة الأولى، بصلية صاروخية.

22- الساعة 16:40: استهداف جرافة عسكرية ‏قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، كانت تقوم بهدم المنازل في البلدة، بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في صفوف الجنود المتواجدين بقربها.‏

23- الساعة 16:45: استهداف منزل يتحصن فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، بصاروخ موجه، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.‏

24- الساعة 17:00: استهداف تجمع لقوات جيش العدو عند ‏الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس، بصلية صاروخية.‏

25- الساعة 18:10: عند محاولة قوة من جيش العدو الإسرائيلي معاودة التجمع في محيط المنزل الذي تم استهدافه عند الساعة 04:45 قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه.

26- الساعة 22:10: في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف) بصلية صاروخية.

27- الساعة 22:10: في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة أييليت هشاحر بصلية صاروخية».‏