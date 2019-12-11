نيقوسيا: مناورات عسكرية مشتركة بين إيطاليا وفرنسا وقبرص في البحر المتوسط غدا

أعلنت قبرص عن اعتزامها إجراء مناورة عسكرية مشتركة واسعة النطاق مع فرنسا وإيطاليا غدا الخميس، في منطقة بالبحر الأبيض المتوسط، تقع في قلب نزاع على احتياطيات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية في قبرص.

ونقل تليفزيون "إر أي كيه "الحكومى اليوم الاربعاء نقلا عن وزارة الدفاع قولها إن المناورة المقرر اجراؤها جنوب قبرص ستشمل سفينتين من القوات البحرية الايطالية والفرنسية ووحدات بحرية قبرصية.

ويرجع الوجود العسكري الإيطالي الفرنسي في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى اكتشاف رواسب الغاز الطبيعي جنوب قبرص. وتشارك شركة الطاقة الإيطالية إيني ونظيرتها الفرنسية توتال في عمليات البحث.

تقع رواسب الغاز في قلب النزاع بين قبرص وتركيا.

كانت تركيا قد بدأت عمليات التنقيب عن الغاز في المنطقة في يونيو. في الشهر التالي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بسبب عمليات الحفر، التي رفضتها قبرص ويعتبرها التكتل الذي يضم 28 دولة غير قانونية.

ويعتقد خبراء أن هناك حوالي 227 مليار متر مكعب من رواسب الغاز الطبيعي تحت سطح البحر قبالة قبرص.

وتسببت هذه المسألة في إذكاء توترات قديمة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، وجزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى جنوب غالبية سكانه من اليونانيين وشمال تركي، لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.