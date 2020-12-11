الكشف وتوفير العلاج لـ 1106 مواطنين في قافلة طبية بقرية براوة إهناسيا ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.



وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة تنفيذ المديرية بقرية براوة مركز إهناسيا على مدار يومي الأربعاء والخميس 9 و10 ديسمبر الجاري" مكونة من 8 عيادات في تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الرمد، الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة، وفي ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1106 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجا.



كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 117 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.



فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن تلك القوافل تشهد دعما نوعيا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وكل من الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.