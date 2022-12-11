أعلن فريق المقاولون العرب رسميا احتجاجه على قرارات حكم مباراة سموحة التي اقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب السويس الجديد ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وأوضح المقاولون في احتجاجه أنه كان قريبا من تسجيل هدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، وذلك بعدما رفض طارق مجدي، حكم المباراة، العودة لتقنية الفيديو لمشاهدة اللعبة.

وجاء نص بيان المقاولون كالتالي:

يحتج نادي المقاولون العرب على قرار الحكم طارق مجدي حكم مباراة الفريق أمام سموحة الذي رفض بغرابة احتساب ضربة جزاء واضحة في نهاية المباراة، وينوي النادي تقديم احتجاج رسمي ضد الحكم خاصة أن ضربة الجزاء كانت كفيلة بحصد الفريق 3 نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

ويرفق النادي في الشكوى صور وفيديو لضربة الجزاء التي لم يذهب حتى حكم المباراة لمراجعتها في تقنية الفيديو رغم وضوح الحالة.

ويؤكد النادي غضبه ورفضه التام للأخطاء غير المبررة من التحكيم رغم وجود تقنية الفار مطالبا لجنة التحكيم ورابطة الأندية بالأندية بالرد السريع على احتجاج النادي خاصة أن المقاولون العرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام إضاعة مجهود الفريق.