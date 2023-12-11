عبدالإله السناني يكشف تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح

عقد مساء السبت، المؤتمر الصحفي الثاني الخاص بمهرجان الرياض للمسرح، والذي كشف عن تفاصيل دورته الأولى، المزمع إقامتها في الفترة من 13 إلى 24 ديسمبر الجاري، بحضور سلطان البازعي، رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية، وعبدالإله السناني، رئيس المهرجان، وعضو هيئة المسرح.

وأكد السناني خلال كلمته أن الحراك المسرحي الذي تشهده المملكة عموما، ومهرجان الرياض للمسرح على وجه الخصوص، يجعلنا أمام بشائر تستحق الانتباه والفخر، حيث قال: "هي بشائر جيل مسرحي مبدع من شبابنا وبناتنا الذين يقبلون على المسرح بشغف كبير، و يبادرون في ابتكار تجاربهم الفنية، ويصنعون أملا حقيقيا من أجل ازدهار مسرحي سعودي يوازي هذه النهضة، ويعد بنجاح استراتيجياتها الرامية؛ لصناعة مسرحية راقية تعكس ثقافتنا وحضارتنا في مناحي البلاد، وتشارك في النهضة الشمولية التي ترتفع فيها جودة الحياة، ويرتقي فيها الاقتصاد عبر إبداع وتفاعل المجتمع".

‏وأضاف: "لطالما كان المسرح السعودي حاضرا، لكنه اليوم يمضي في خطط تنموية لم نشهد مثلها يوما، ولم نشاهد مثلها في تجارب دول المنطقة، وسوف يصنع مسرحنا تجربة محلية وعالمية تحمل رسالة المسرح الخالدة في السلام والمحبة والثقافة، وتنقل معها واقعنا العظيم، ميراثنا الحضاري الضخم الذي كان في إحدى تجلياته نورا للعالم أجمع".

وكشف السناني خلال المؤتمر عن أعضاء لجنة التحكيم، التي ترأسها الممثلة اللبنانية نضال الأشقر، وهم: الفنان العالمي غسان مسعود من سوريا، والدكتور مدحت الكاشف من مصر، والكاتب صالح زمانان من المملكة العربية السعودية، ومهندس الديكور فهد المذن من الكويت.

وأشار السناني إلى أن المهرجان اختار أن تكون ضيف شرف دورته الأولى هي دولة تونس، وسوف يعرض منها مسرحية "ما يراوش"، كما سيتضمن مجموعة من الندوات النقدية، منها ندوة بعنوان "المسرح والعولمة تحديات وفرص التبادلات الثقافية"، ويشارك فيها: خالد أمين من المغرب، وكريستوفر بالم من ألمانيا، وريتشارد غوف من إنجلترا، وإيريكا فيشر من ألمانيا، وريتشارد شيشنر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: "كذلك يوجد مجموعة من الورش التطبيقية، منها: ورشة الإخراج المسرحي من التصور الأول إلي العرض الأول بقيادة المخرج المصري خالد جلال، وورشة لغة الحركة والجسد وفن الممثل بقيادة قاسم بياتلي".

وكان السناني قد أعلن عن 10 عروض سعودية متأهلة إلى مسابقة مهرجان الرياض، وهي: "بحر" لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، و"الحجر" لفرقة نادي القفزة الأولى، و"طليعة هجر" لفرقة كلوز ميديا، و"صفعة" لفرقة كالوس، و"ذاكرة الشيطان" لفرقة رؤية، و"ضوء" لمسرح الطائف، و"بائع الجرائد" لفرقة فن بوكس، و"ذاكرة صفراء" لفرقة نورس، و"دوار مغلق" لنادي مسما المسرحي، و"الظل الأخير" لفرقة الوطن المسرحية.