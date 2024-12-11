مدير الكرة بالمنصورة يكشف عقوبة شاهين بعد اعتدائه على مدربه

كشف شريف أبوالعزم، مدير الكرة بنادي المنصورة، عن العقوبة التي سيتم توقيعها على أحمد شاهين، لاعب الفريق، بعد واقعة اعتدائه على مدربه علاء نوح خلال مباراة الفريق ضد المقاولون العرب بدوري المحترفين.

وقال شريف أبوالعزم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»: «كل اللاعبين متواجدون معي منذ إن كانوا في الناشئين في نادي المنصورة».

وأضاف أبوالعزم: «الأمور تفاقمت لأننا نعيش أوضاع عصيبة داخل نادي المنصورة نتيجة الموقف الكارثي للفريق الذي لم نعيشه من قبل.. أحمد شاهين لاعب جيد جدًا ونزل بتعليمات من المدير الفني لتدارك النتيجة».

وتابع قائلًا: «المقاولون العرب سجل هدفًا ثانيًا واضح جدًا إنه من تسلل والحكم المساعد قام باحتسابه ثم جاء الهدف الثالث فكانت الظروف ضدنا في المباراة».

وواصل شريف أبوالعزم: «المدير الفني علاء نوح طلب من أحمد شاهين أن يضغط بقوة وقال له هتضغط بقوة ولا أطلعك، وهو ما جعله يقوم بإجراء تبديل بإخراجه».

وأكمل أبوالعزم: «أحمد شاهين فوجئ بأنه سيتم تغييره وقال له إنه لا يريد الخروج فقلت له يمكن أن نقوم بتغيير لاعب آخر ثم نتخذ إجراءً تأديبيًا ضد اللاعب ولكن المدرب أصر على إخراج اللاعب».

وأشار مدير الكرة بالمنصورة إلى أن الموقف الذي اتُخذ إيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق وإرسال تقرير لرئيس النادي عما جرى بالفعل، وهو ما طلبه محمد البسيوني رئيس النادي، الذي طلب تقريرًا مفصلًا على الواقعة.