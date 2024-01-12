الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في انفجار أسطوانة غاز بالصف

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تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز نتيجة حدوث تسرب للغاز بمنزلهم.

وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بمنطقة عرب أبو ساعد بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين حدوث تسرب للغاز من الأسطوانة نتج عنها انفجارها مما تسبب في إصابة 9 جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.