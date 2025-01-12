الجيش السوداني يعلن السيطرة على مجمع أبراج الرواد جنوب الخرطوم

أعلن الجيش السوداني اليوم السيطرة على مجمع أبراج الرواد جنوب الخرطوم، الذي يضم أبراجاً سكنية بينما ارتفعت وتيرة الاشتباكات مع قوات الدعم السريع في الخرطوم بحري التي تشهد معارك عنيفة منذ ليل السبت.



وقال الجيش في بيان اليوم نقله موقع العربية أنه تم تكبيد الدعم السريع خسائر في الأرواح مع التزام قواته بسلامة الممتلكات العامة والخاصة طبقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك.

وقال مصدر عسكري سوداني لـ"العربية- الحدث" بأن هذا المجمع له أهمية عسكرية كبيرة في خارطة المعارك، موضحاً أنه مجمع سكني في جنوب مدينة الخرطوم يضم شققاً سكنية مشيدة بأبراج شاهقة، حيث كانت قوات الدعم السريع قد اقتحمته منذ الأشهر الأولى للحرب، واستخدمت أسطح الأبراج لأغراض حربية.

وأوضح المصدر أن وجود القناصين أعلى أبراج الرواد ومنصات إطلاق الصواريخ وتحديداً (الكورنيت) أعاق تقدم الجيش في الخرطوم، حيث كان ارتفاع أبراج المجمع قد منح الدعم السريع أفضلية في ترصد تحركات الجيش غرب وجنوب الخرطوم.

يذكر أن القوات المسلحة تستمر في عمليات تنظيف وتمشيط القرى والبلدات المختلفة في ولاية الجزيرة جنوب شرقي العاصمة بعد تمكن الجيش من استعادة السيطرة على عاصمتها مدينة ود مدني يوم أمس.

وتفتح السيطرة على ود مدني، وهي مدينة تتمتع بموقع استراتيجي، إذ تصل مناطق مختلفة ببعضها، أمام الجيش المجال لتحقيق مكاسب عسكرية عديدة.

وتتكون الخرطوم باعتبارها عاصمة السودان من 3 مدن هي الخرطوم (جنوب شرق) وبحري (شمال شرق) وأم درمان (غربا) وترتبط فيما بينها بجسور على نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض.