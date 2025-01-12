مجلس النواب يوافق على ضوابط ندب الخبراء في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على نصوص ندب الخبراء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.

وتنص المادة 98 على أن "إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة".

فيما تنص المادة (۹۹) على أن "يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد".

أما المادة (١٠٠) نصت على أن "يجوز لعضو النيابة العامة، أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم".

فيما نصت المادة (١٠١)، على بعد تعديلها على أن "يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المنتدب من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى"، وجاء التعديل بعد موافقة المجلس على اقتراح النائبة إيرين سعيد بالنص على "المنتدب" بدلًا من "المعين".

بينما نصت المادة (۱۰۲)على أن يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله".