محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ناشد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، المواطنين، بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، لافتاً إلى متابعته الدورية للمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

كما أشار إلى ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وتابع محافظ أسيوط جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، وبمعاونة نوابه لمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وسير العمل بمقر المركز التكنولوجي، حيث اطمأن على آخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشدداً على تكثيف العمل بهذا الملف لرفع معدلات الإنجاز لتسريع الإجراءات وتسليم المواطن نموذج 8 تصالح في أسرع وقت ممكن.

يذكر أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة 2135858/ 088 وأرقام 2135727/ 088 و2135670/ 088 أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي "واتس آب - تليجرام" على مدار 24 ساعة على رقم 01066628906، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.