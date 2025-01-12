إصابة رائد ونقيب شرطة في حادث تصادم سيارة ترحيلات وبوكس شرطة بالدقهلية

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أصيب رائد ونقيب شرطة في حادث تصادم سيارة ترحيلات وبوكس تابع لوزارة الداخلية بالدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث لسيارات تابعة لوزارة الداخلية ووجود مصابين على طريق جمصة بلقاس بعد كوبري عمار اتجاه مدينة جمصة.

ووقع التصادم بين سيارة ترحيلات وبوكس شرطة، وتم إرسال سيارتي إسعاف وتبين إصابة اثنين، وهما محمود عبدالله الرفاعي 34 سنة بلقاس رائد شرطة بمركز شرطه جمصة، بكسر بالساق الأيمن ومحمد إبراهيم محمد 54 سنة، من مدينة بلقاس نقيب شرطة بمركز شرطة الستاموني بكسر بالكتف الأيسر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.