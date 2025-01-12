رابطة مصنعي السيارات: 90% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت البلاد مؤخرا غرضها التجارة

قال المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إنَّ هناك ضوابط وشروطًا للحصول على سيارات ذوي الهمم، بعضها إيجابي وبعضها سلبي على ذوي الهمم، مشددًا على أنه في الفترة الماضية كان هناك بعض التحايل للحصول على السيارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة القاهرة والناس»، مساء الأحد، أنه عند شراء ذوي الهمم سيارة يكون لقضاء المهام الخاصة به ويقودها أحد الأشخاص من أسرة الأشخاص من ذوي الهمم.

ولفت إلى أن الحظر على سيارات ذوي الهمم ليس جديد وكان موجودًا منذ فترة، موضحًا أن من يقود السيارة لابد أن يكون هو الشخص من ذوي الهمم بنفسه أو أحد أقاربه.

وتابع: «90% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر الفترة الماضية كانت بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي».

ولفت لى أن هناك نوعًا من أنواع الصعوبة بأن يثبت ذوي الهمم بأن المبلغ المالي كان موجود بالحسابة الشخصي له لمدة عام، حيث إن ذوي الهمم وأي شخص يريد شراء سيارة جديدة يبيع سيارته القديمة ويبيع جزءا من أملاكه».

وأوضح أن الدولة حجمت الاستفادة من دعم سيارات ذوي الهمم للتأكد من عدم استيلاء غير المستحقين عليها.