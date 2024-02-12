القبض على رجل أعمال تايلاندي متهم في فضيحة احتيال محاسبية كبرى

ألقت وكالة إنفاذ القانون في تايلاند، القبض على رجل الأعمال التايلاندي، فونارات تانجكارافاكون، الذي تسيطر عائلته على أكبر شركة لتصنيع الطلاء في البلاد، بعد عدم مثوله أمام النيابة العامة بسبب دوره المزعوم في فضيحة محاسبية كبرى خاصة بشركة "ستارك كورب" لتصنيع الكابلات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن إدارة التحقيقات الخاصة قولها في بيان لها اليوم الاثنين، إن السلطات ألقت القبض على فونارات، وهو أكبر مساهم في شركة "ستارك كورب"، بالقرب من مستشفى في بانكوك.

وأوضحت إدارة التحقيقات أنه من المقرر أن يتم تسليمه إلى النيابة، حيث سيواجه المزيد من الإجراءات القانونية.

وجاء إلقاء القبض على فونارات بعد أيام من قيام رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، بحث السلطات على تسريع الإجراءات ضد أولئك المسؤولين عن سوء تصرفات الشركات الكبرى، ولاسيما فضيحة المحاسبة التي وقعت في "ستارك كورب"، وذلك لاستعادة ثقة المستثمرين.

وتواجه "ستارك كورب" والعديد من مديريها التنفيذيين السابقين، ومن بينهم فونارات، اتهامات جنائية ودعوى جماعية بعد أن كشفت الشركة في العام الماضي عن مخالفات في المحاسبات السابقة.