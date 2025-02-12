أردوغان: تحقيق الاستقرار في المنطقة غير ممكن ما لم ينعم الفلسطينيون بالسلام

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وتتمتع بوحدة أراضيها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية «باتت لا تحتمل التأخير أكثر.»

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الأربعاء، بمدينة بوكور في جاوة الغربية، ضمن جولة آسيوية للرئيس التركي تشمل ماليزيا وباكستان.

وشدد أردوغان، على أنه «ما لم ينعم قطاع غزة والفلسطينيون بالسلام فلن يكون ممكنا تحقيق الاستقرار في دول المنطقة»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».

وأشاد الرئيس التركي بموقف إندونيسيا تجاه القضية الفلسطينية، قائلا: «سنواصل العمل معها لإعادة إعمار قطاع غزة».

وبشكل شبه يومي يطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه مباشرة صوب فلسطينيين، أو يستهدفهم برصاص وصواريخ مسيراته في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد 92 مواطنا، وإصابة 822 آخرين، جراء استهداف الاحتلال المباشر، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع إلى 48,219، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 111,665 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.