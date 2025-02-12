أمين عام الناتو يدعو إلى تقاسم أكثر إنصافا للأعباء فى الإنفاق على الدفاع

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دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إلى "تقاسم أكثر إنصافا للأعباء" رغم إنفاق الحلفاء الأوروبيين وكندا المزيد على الدفاع.

وقال روته مخاطبا الصحفيين في بروكسل "استثمر حلفاء الناتو في أوروبا وكندا 485 مليار دولار على الدفاع في 2024، أي زيادة بواقع نحو 20 % مقارنة بـ2023".

وأضاف أن ثلثي أعضاء الناتو يصلون لنسبة الإنفاق المستهدفة التي حددها الحلف وهي 2 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف روته "نرى تقدما جوهريا ولكننا بحاجة لفعل المزيد حتى يكون لدينا ما نحتاجه للردع والدفاع وحتى يكون هناك تقاسم أكثر إنصافا للأعباء".

ولطالما انتقد الرئيس دونالد ترامب الانفاق المنخفض على الدفاع في بعض دول الناتو وحث الحلفاء على زيادة الانفاق إلى 5 % من إجمالي ناتجهم المحلي.