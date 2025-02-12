الحكومة الإيرانية: لن نخضع للضغوط الأمريكية

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، الیوم الأربعاء، إن بلادها "لن تخضع للضغوط"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وذكرت مهاجراني: "كنا قد نتوقع أن تمارس الإدارة الأمريكية سیاسة الضغط القصوی ضد إيران، لكن هذه الاستراتيجية لن تسفر عن نتائج"، مؤکدة أن "الإيرانيین لا يستسلمون تحت الضغط".

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة: "كنا نتوقع أن تفرض الإدارة الأمريكية أقصى قدر من الضغوط على إيران، رغم أننا كنا نعلم أن هذه الاستراتيجية لن تسفر عن نتائج، لكن الحكومة لديها خطة فعالة للازدهار الاقتصادي، وسوف نتغلب على هذا الوضع الصعب بدعم من الشعب".

وأکدت أن "الإیرانیین لا يستسلمون تحت الضغط، ولا يمكن الإعلان عن خطة الضغط الأقصى بابتسامة".