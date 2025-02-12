صرف 1000 جنيه منحة و250 ألف كرتونة سلع غذائية للعمالة غير المنتظمة في شهر رمضان

شهد وزيرا التموين، شريف فاروق، والعمل، محمد جبران، أمس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لدعم العمالة غير المنتظمة، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، موضحين أن البروتوكول يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق العمالة غير المنتظمة.

وقال وزير العمل، بحسب بيان مشترك اليوم، إن الوزارة تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها تدريجياً في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز استقرارهم المعيشي.

وأضاف أن البروتوكول يستهدف توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى 1000 جنيه منحة "الشهر الكريم" والتي تقدمها وزارة العمل ضمن المنح السنوية لهذه الفئة.

كما يهدف البروتوكول إلى توفير الكرتونة الرمضانية للعمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً.

فيما أكد الدكتور وزير التموين، أن البروتوكول يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى عملية توريد الكراتين الرمضانية وفق أعلى معايير الجودة لضمان تلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة.

وينص البروتوكول على أهمية التنسيق بين الوزارتين والقطاع الخاص لضمان استمرار توفير السلع الغذائية طوال العام، وليس فقط خلال شهر رمضان، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة جودة المنتجات وضمان وصولها إلى المستحقين في الوقت المحدد.

كما يتضمن البروتوكول وضع آليات واضحة لتوزيع الكراتين الرمضانية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة. وستتولى اللجان المشتركة بين الوزارتين مراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية عن مدى التقدم في تحقيق أهداف البروتوكول، وهذا في إطار حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.