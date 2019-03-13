أمين عام «أوبك»: مشروع قانون «منع احتكار إنتاج وتصدير النفط»لن يخدم المصالح الأمريكية

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن مشروع القانون الذي يناقشه الكونجرس الأمريكي باسم "قانون منع التكتلات الاحتكارية في إنتاج وتصدير النفط" (إن.أو.بي.إي.سي) لن يخدم مصالح الولايات المتحدة ولا صناعة النفط لديها.

وجاءت تصريحات "باركيندو" خلال مؤتمر اقتصادي تنظمه مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات والدراسات الاقتصادية.

وقال "باركيندو" إن منظمة "أوبك" تتابع عن كثب مشروع قانون "إن.أو.بي.إي.سي" في الكونجرس، مضيفا أن تغريدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على موقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصدرا لعدم اليقين في سوق النفط العالمية.

يذكر أن مشروع "قانون منع التكتلات الاحتكارية في إنتاج وتصدير النفط" ظهر لأول مرة في الكونجرس 2007 ولم يصدر بصورة نهائية حتى الآن، حيث يتجدد الاهتمام به مع كل ارتفاع في أسعار النفط، حيث تتهم الإدارة الأمريكية منظمة "أوبك" بأنها ترتكب ممارسات احتكارية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.