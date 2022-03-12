وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يزور سلوفاكيا

المفتي: يجب ألا نكون أبواقًا لكل ما نسمعه

المفتي: منع غير المتخصصين من الفتوى ليس كهنوتًا.. والفتوى لا تكون لمكسب شخصي أو إنكار الإجماع

المفتي: الإخوان وراء التعليقات المسيئة على صفحات دار الإفتاء

مفتي الجمهورية لـ"متابعي مواقع التواصل الاجتماعي": لا تنقلوا الشائعات ولا تجترءوا على الخصوصية