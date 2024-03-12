رباعيتان وسقوط وحيد في تاريخ لقاءات الزمالك والجونة

يحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره الجونة، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة.

مباريات الجونة والزمالك عادة ما كانت تحمل تفوقاً باللون الأبيض، خاصة أن الفريق الساحلي الذي يعد حديث العهد بالدوري الممتاز، لم يحقق سوى انتصار وحيد في 16 مواجهة مقابل 5 تعادلات و10 انتصارات زملكاوية.

الزمالك في آخر مواجهات الفريقين فاز بنتيجة 4-1 على الجونة، لكن المفارقة أن قائمة الأبيض لا تضم أي من مسجلي الأهداف الأربعة قبل مباراة اليوم، حيث يغيب أحمد سيد "زيزو" للإصابة، كما يغيب التونسي سيف الدين الجزيري عن القائمة لأسباب فنية، بينما انتقل إمام عاشور لاعب الفريق السابق إلى الغريم التقليدي الأهلي، وفي تلك المباراة كان قد نال بطاقة حمراء.

الرباعية الزملكاوية لم تكن الأولى حيث فاز أبناء ميت عقبة بنتيجة 4-3 من قبل في مباراة حُسمت خلال الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

أول لقاءات الفريقين كان في أكتوبر 2010 وحسمها التعادل 1-1، حيث تقدم للجونة أحمد عمران في الدقيقة 43، ثم تعادل أحمد حسام "ميدو" للزمالك "48" فيما كانت المباراة قد شهدت طرد عمرو زكي مهاجم الأبيض.

الانتصار الوحيد بألوان الجونة، كان على نفس الملعب "خالد بشارة" حيث سجل حسن جمعة والغاني صامويل أوكران هدفي الجونة، فيما أحرز شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.