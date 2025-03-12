الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم تدخل حيز التنفيذ

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دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، رسميا حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

ووعد ترامب بأن تساعد هذه الضرائب على خلق فرص عمل في المصانع الأمريكية في وقت تؤثر فيه تهديداته المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية على البورصة وتثير مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وكان ترامب ألغى جميع الإعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها على المعادن في عام 2018، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على الألومنيوم من 10%.

وفرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية منفصلة على كندا والمكسيك والصين، مع خطط لفرض ضرائب على الواردات من الاتحاد الأوروبي والبرازيل وكوريا الجنوبية بدءا من 2 أبريل.