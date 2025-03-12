أردوغان: سنجعل تركيا مركزا رئيسيا لدبلوماسية السلام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن حكومته تسعى إلى جعل تركيا أحد المراكز الرئيسية لدبلوماسية السلام إلى جانب كونها مصدرا للاستقرار في منطقتها.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أردوغان، قوله في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم، بالبرلمان في العاصمة أنقرة: "نمر بفترة صعبة تشهد توترات وحروب ونزاعات بين الإخوة، سواء في منطقتنا أو في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف الرئيس: "أشقاؤنا في السودان يعانون منذ فترة طويلة من دوامة عدم الاستقرار، ونرى الصومال وليبيا واليمن وأفغانستان تواجه اختبارات صعبة للغاية".

وأشار أردوغان، إلى أن بلاده "لا تكتفي برفع راية الخير فحسب بل تنشر أيضا أجواء السلام والأمان والطمأنينة في جميع أنحاء العالم وخاصة في المناطق الخاضعة للظلم"، موضحا أن حكومته بدأت تجني ثمار الجهود التي تبذلها تحت شعار "نحو عالم أكثر عدلا".

وأكد أن تركيا مصدر للاستقرار في منطقتها، وسنذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بجعلها أحد المراكز الرئيسية لدبلوماسية السلام.

وحذّر أردوغان، من أن الساعين منذ سنوات طويلة لزرع التفرقة في تركيا بإثارة نعرات عرقية وطائفية يحاولون حاليا تفعيل سيناريوهات مختلفة.