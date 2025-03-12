صلاح يبكي في ليلة وداع ليفربول لدوري الأبطال

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ظهر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والدموع تنهمر من عينيه متأثرا بخروج الريدز من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

أشارت شبكة «تي إن تي سبورتس» إلى تحية صلاح لجماهير ليفربول في ملعب آنفيلد، وهو يبكي.

خرج ليفربول من دوري الأبطال من دور ال16 بعدما تبادل الفوز ذهابا وإيابا مع باريس سان جيرمان بنتيجة واحدة بهدف دون رد، ليتمد لقاء الإياب على ملعب آنفيلد لشوطين إضافيين، قبل أن يقتنص باريس بطاقة التأهل بالفوز 4-1 بركلات الترجيح.

وسجل صلاح ركلة الترجيح الوحيدة لليفربول، في حين أهدر زميلاه داروين نونيز وكورتيس جونز الركلتين الثانية والثالثة.

وخلال مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سجل صلاح 3 أهداف فقط.

جدير بالذكر أن تعاقد صلاح مع ليفربول ينتهي في 30 يونيو المقبل، وسط غموض شديد حول مستقبله مع الريدز.