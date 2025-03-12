﻿كاتس: كل يوم سيفتح أحمد الشرع عينه سيجدنا أمامه

توعد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمراقبة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع من مرتفعات جبل الشيخ، مشددا على التزام إسرائيل بالبقاء في المنطقة الأمنية جنوب سوريا.

وخلال جولة تفقدية في قمة جبل الشيخ، قال كاتس: "كل صباح، عندما يفتح الجولاني (أحمد الشرع) عينيه في القصر الرئاسي بدمشق، سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من مرتفعات جبل الشيخ، ويتذكر أننا هنا، وفي جميع المناطق الأمنية في جنوب سوريا، لحماية سكان الجولان والجليل من أي تهديد منه ومن أصدقائه الجهاديين، بحسب قوله.

قال كاتس: "بعد اليوم السيء.. ترامب يعلن شراء سيارة تيسلا لدعم ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيشتري سيارة من نوع تسلا لدعم الشركة التي يرأسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والتي تواجه نقصا في المبيعات"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في سوريا إلى أجل غير مسمى، مؤكدا أن إسرائيل ستتمسك بالمنطقة الأمنية وجبل الشيخ، وستعمل على ضمان أن تكون المنطقة العازلة بأكملها في جنوب سوريا منزوعة السلاح وخالية من التهديدات.

كما قال إن إسرائيل ستواصل "حماية سلامة الدروز في المنطقة"، مؤكدا أن الجيش تحرك بقوة الليلة الماضية ضد أهداف عسكرية في جنوب سوريا، حيث تم استهداف أكثر من 40 موقعًا كجزء من تنفيذ السياسة الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وذلك لإحباط أي تهديدات محتملة ضد دولة إسرائيل.

كما أشار كاتس إلى "تعزيز العلاقات مع سكان المنطقة، وكشف عن أن الدروز في المناطق القريبة سيبدأون العمل في هضبة الجولان في السادس عشر من الشهر الجاري".



