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واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في اليوم 52 في قطاع غزة.

وأدّت الخروقات خلال 24 ساعة إلى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

واستشهد خمسة فلسطينيين، مساء الثلاثاء، قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة بينهم شقيقان من عائلة الدحدوح.

وفجر اليوم الأربعاء، نفذ جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق مدينة غزة. وأطلقا آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأعلنت الصحة في غزة وصول مشافي القطاع 36 شهيدًا (32 شهيد انتشال، وأربعة شهداء جدد و 14 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفاً و503 شهداء و111 ألفا و927 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ11 على التوالي.