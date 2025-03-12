 مصرع شخص في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي بمنطقة الشروق - بوابة الشروق
الأربعاء 12 مارس 2025 12:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي بمنطقة الشروق

وليد ناجي
نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 12:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 12:15 م

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة الشروق بالقاهرة.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق بمدينة الشروق ووجود متوفي بالحادث.

دفعت الاجهزة الأمنية بالخدمات لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة المتوفي لدراجة نارية بمنطقة الشروق اصطدمت به سيارة ملاكي بالطريق ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرا بإصابات لحقت به نتيجة الارضدام بالدراجة.

تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة الملاكي وقائدها وتم نقل جثة المتوفي لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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