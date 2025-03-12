الرئيس الألماني شتاينماير يطالب أوروبا بالوقوف بحزم ضد الولايات المتحدة

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء أوروبا إلى الوقوف بحزم في مواجهة هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن حملة الإدارة الأمريكية ضد الديمقراطيات الليبرالية "صادمة".



وقال شتاينماير، خلال فعالية في برلين للاحتفال بالذكرى المئوية لمؤسسة فريدريك إيبرت، "حقيقة أن حتى القوة الرائدة في الغرب الديمقراطي تعلن الآن أن السلام والنظام في أوروبا بعد الحرب عفا عليهما الزمن هو شيء لم نكن نتخيله على الإطلاق حتى وقت قريب".

وترتبط المؤسسة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شتاينماير والمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.

وقال إن حقيقة أن الدولة التي تدين لها أوروبا بديمقراطيتها بعد الحرب تقوم الآن بحملة ضد الأشكال الليبرالية للديمقراطية وحتى تقوم بتعزيز القوى المناهضة للديمقراطية في بلدان أوروبا أمر صادم.

وأضاف "لكن يجب ألا نظل صامتين. علينا أن نحمي ونعزز ونعيد تنشيط ما نمتلكه في أيدينا، أوروبا متحدة قوية وديمقراطية. وعلينا استعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية وممثليها في أوروبا وفي ألمانيا".