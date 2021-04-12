أعلنت قيادة الشرطة في منطقة مكة المكرمة القبض على 7 مقيمين عرب امتهنوا سرقة السيارات وتفكيكها وبيعها.

وأكد المتحدث الإعلامي للشرطة بأنه "امتدادا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تم القبض على 7 مقيمين، منهم 5 من الجنسية السودانية، ومواطنان يمني ومصري، في العقدين الثالث والرابع من العمر".

وأضاف: "ارتكب المتهمون جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة المركبات، وإدخالها أحد المستودعات بمحافظة جدة، وتفكيكها وبيعها".

وتابع: "قدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300 ألف ريال سعودي (حوالي 80 ألف دولار)".

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.