اليابان تشدد الإجراءات الوقائية في طوكيو وكيوتو وأوكيناوا لارتفاع إصابات كورونا

فرض حكام العاصمة اليابانية طوكيو ومقاطعتي كيوتو وأوكيناوا، اليوم الاثنين، شبه حالة طوارئ، في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وسط ارتفاع معدل الإصابات، وبعد أقل من شهر من رفع اليابان بالكامل حالة الطوارئ الثانية والتي كانت مفروضة لمواجهة الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن تدابير الوقاية بموجب ما يعتبر شبه حالة طوارئ تشمل مطالبة المطاعم في المناطق المكتظة بالسكان بالإغلاق بحلول الساعة 8 مساءً، واشتراط ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد الحضور في الفعاليات الكبيرة 5 آلاف شخص، ومن المقرر سريان هذه الإجراءات حتى 5 مايو المقبل في كيوتو وأوكيناوا، و11 مايو للعاصمة طوكيو.

وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، قد قرر الأسبوع الماضي منح حكام المقاطعات الثلاث سلطة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على انتشار الفيروس، ولكن الحكومة المركزية لم تصل إلى حد إعلان حالة الطوارئ الثالثة، على ما يبدو بسبب التعطيل المحتمل للاستعدادات للألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو هذا الصيف.

وتأتي الإجراءات شبه الطارئة على الرغم من مؤشر وزارة الصحة اليابانية الأخير الذي يظهر أن الإصابات في أوساكا وهيوحو ومياجي وأوكيناوا قد وصلت إلى المرحلة الرابعة، وهي الأسوأ على نطاق الحكومة المركزية والتي تستدعي إعلان حالة الطوارئ.