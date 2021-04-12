استطلاع يظهر تقدم زعيمة اليمين الفرنسية لوبان قبيل انتخابات عام 2022

زادت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان من فرصها في الفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد "ايفوب- فيدوسيال" " ونشرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".

وأظهر الاستطلاع أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستأتي في المرتبة الأولى في ستة سيناريوهات من أصل عشرة في الجولة الأولى إذا تم الإدلاء بالأصوات اليوم الأحد. وأضاف الاستطلاع أنها ستتعرض للهزيمة بعد ذلك في الجولة الثانية بين المرشحين الأولين، بنسبة 46 % في جولة الإعادة مقابل 54 % للرئيس إيمانويل ماكرون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فريدريك دابي، نائب المدير العام للمعهد قوله في صحيفة لو جورنال دو ديمانش إن "النتائج تعكس ديناميكية لوبان القوية وكذلك الصعوبات التي يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون في سياق الأزمة الصحية.. لم يحدث من قبل، مع تبقي عام واحد فقط على الانتخابات ، أن يحصل مرشح التجمع الوطني على مثل هذه النتائج."

ويكافح ماكرون لإرضاء الناخبين في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة جديدة في الإصابات بكوفيد-19، ليقترب عدد الوفيات بسبب الوباء إلى ما نحو 100 ألف وفاة. وقد أمر الرئيس بإغلاق البلاد في 3 أبريل بعد تأجيل القرار لأسابيع. وانخفضت نسبة التأييد له نقطة واحدة إلى 33 % في أوائل ابريل ، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد "ايلابي" ونشر الأسبوع الماضي. وأظهر الاستطلاع إن 63 % من المستطلعة اراؤهم لا يثقون بماكرون، بزيادة 3 نقاط عن الاستطلاع السابق.

وأظهر استطلاع "ايفوب فيدوسيال" أن ماكرون حصل على ما يتراوح بين 23 % و28 % من الأصوات في الجولة الأولى ، مقابل ما يتراوح بين 25 % و27 %، مما يعني أنه سيأتي في المرتبة الأولى في سيناريو واحد فقط.