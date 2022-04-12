عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد تنفيذ خبراء متفجرات تابعين للقوات العسكرية الأوكرانية، أمس الاثنين، عمليات تهدف إلى إزالة ألغام مضادة للأفراد، ألقتها القوات الروسية على شرق مدينة خاركيف، عبر الجو.

وطوق عمال الإنقاذ وطواقم الهدم والشرطة المنطقة أثناء عملية إزالة الألغام، وأظهرت بعض لقطات الفيديو ألغاماً أرضية محرمة دولياً، تشبه إلى حد ما الأنابيب المعدنية. وتقول وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية إن سعتها تقدر بثلاثة أرطال من المواد المتفجرة.

واستخدمت الولايات المتحدة آخر ألغام أرضية مضادة للأفراد، خلال عملية عاصفة الصحراء عام 1991.

وفي عام 1997، فُرض حظر على الألغام المضادة للأفراد القابلة للنشر على نطاق واسع من قبل 164 دولة، بما في ذلك أوكرانيا، ولا تعد روسيا بين الدول الـ164 التي صادقت على معاهدة 1997.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت أواخر شهر مارس الماضي، إن القوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا، استخدمت الألغام المضادة للأفراد المحظورة في منطقة خاركيف الشرقية.

وحدد تقنيون أوكرانيون مختصون بالتخلص من الذخائر المتفجرة، وجودها في 28 مارس 2022.

ومن المعروف أن روسيا تمتلك هذا النوع من الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والتي قد تقتل وتشوه الأفراد عشوائياً في نطاق 16 متر بحسب الخبراء. ولا تمتلك أوكرانيا هذا النوع من الألغام الأرضية ولا نظم نشرها.



