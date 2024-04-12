كوريا الجنوبية وأمريكا تدشنان مجموعة عمل حول الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارتا "الشئون الخارجية" و"العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في سول اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أطلقتا مجموعة عمل ثنائية، حول الذكاء الاصطناعي.

وتمت الموافقة على مجموعة العمل الثنائية للذكاء الاصطناعي، في الاجتماع الافتتاحي بين كوريا الجنوبية وأمريكا "حوار الجيل القادم من التقنيات الحاسمة والناشئة" في سول، في ديسمبر الماضي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وحضر الاجتماع الافتتاحي، إيوم يول، مسؤول سياسة الذكاء الاصطناعي، بوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية وهان مين-يونج، نائب المدير العام لمكتب تغير المناخ والطاقة والبيئة والشؤون العلمية بوزارة "الشؤون الخارجية" الكورية الجنوبية ومسؤولون من مكتب "السكرتير الرئاسي للأمن الاقتصادي.

وحضر الاجتماع من الجانب الأمريكي، القائم بأعمال المبعوث الخاص لمركز "سيث" للتكنولوجيا الأسياسية والناشئة ومسؤولون من البيت الأبيض ووزارة التجارة.

وناقش الجانبان "قمة سول للذكاء الاصطناعي" المقبلة و"المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي" ، الذي سيعقد في مايو المقبل ،واتفقا على عقد اجتماعات بشكل منتظم، في المستقبل لبحث معايير الذكاء الاصطناعي والتعاون البحثي.