جمال عبد الحميد: علمت خبر رحيلي عن الأهلي من «ممرضة»

كشف جمال عبد الحميد، نجم الكرة المصرية الأسبق، عن علمه بخبر رحيله عن النادي الأهلي، عن طريق خبر منشور في إحدى الصحف وقتها، أثناء تواجده في المستشفى لإجراء عملية جراحية بعد إصابته.

أضاف عبد الحميد، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ممرضة رأت صورته في الصحيفة، وكانت سعيدة للغاية بأنها تتحدث معي بصفتي شخص مشهور، مضيفًا «قالت ليّ صورة في الجورنال، وفوجئت أن الصورة خاصة بخبر الاستغناء عني»..

أكد جمال عبد الحميد:" تيسير الهواري هو من تحمل تكاليف علاجي من الإصابة، على عكس الأشخاص الذين رفضوا مساعدتي في تكاليف العلاج".

أتم جمال عبد الحميد:" كل اللي رفضوا يساعدوني هم أصدقائي حاليًا في النادي الأهلي، وعندما أتكلم عن الواقعة بيزعلوا مني رغم أنهم صدموني برد فعلهم".