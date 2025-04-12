مالك فيورنتينا يجدد رهانه على دي خيا

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أكد مالك نادي فيورنتينا، الإيطالي الأمريكي روكو كوميسو، رغبته في تجديد عقد حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، الذي وصل للفريق في صيف 2024 كلاعب حر، بعدما قضى عاما من دون ناد.

وصرح كوميسو لشبكة (راي) الإيطالية "دي خيا لاعب بطل ونلاحظ ذلك. لقد أبعدوه وتعاقدنا نحن معه. لا يزال لاعبا شابا، يمكنه أن يقضي عاما آخر معنا".

ونال دي خيا، الحارس السابق لأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، ثقة الفريق والنادي والجمهور بعدما انضم لفيورنتينا بعقد يمتد لمدة عام واحد فقط، بعد الأداء الكبير الذي قدمه، رغم ابتعاده لعام خارج الملاعب.

وتألق دي خيا (34 عاما) بالأخص في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي مع فيورنتينا حيث أنقذ فريقه من استقبال هدف التعادل الخميس الماضي أمام سيلجي السلوفيني لينهي الفريق الإيطالي لقاء ذهاب ربع النهائي خارج ارضه لصالحه 1-2.

كما كان سببا في تأهل الفريق لمرحلة الدوري للبطولة بفضل تألقه في ركلات الترجيح في أغسطس الماضي أمام بوشكاش المجري.

وقدم دي خيا أيضا أداء لافتا بالدوري الإيطالي، الذي يحتل فيه فيورنتينا المركز الثامن وينافس على المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا، مثلما فعل أمام ميلان حينما تصدى مرتين لركلتي جزاء ليقود فريقه للفوز 2-1.

ويبدو أن قصة دي خيا والفيوري، تهدف إلى الاستمرار لعام آخر على الأقل، حتى يونيو 2026.