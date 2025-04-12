مسئولان إسرائيليان: تل أبيب خففت مطلبها السابق بالإفراج عن 11 محتجزا لإحياء اتفاق غزة

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسئولين إسرائيليين قولهما مساء أمس الجمعة، إن إسرائيل خففت مطلبها السابق بالإفراج عن 11 محتجزا لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة.

وقال المسئولان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على تخفيف مطالبه لإحياء اتفاق غزة بعد الاجتماع الذي عقده مؤخراً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأشار المسئولان إلى أن إسرائيل قدمت للوسطاء المصريين ردها على أحدث مقترحات القاهرة، ويشمل طلب الإفراج عن عدد أقل من الـ11 محتجزا الذين طلبت تل أبيب الإفراج عنهم الشهر الماضي، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وقال المسئولان الإسرائيليان إن الرد الأخير شمل طلب إعادة 16 جثماناً لإسرائيليين من غزة مقابل تسليم جثامين الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل من أبناء القطاع.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن المسئولين قولهما إن الرد الإسرائيلي يتضمن موافقة تل أبيب على السماح باستئناف إيصال المساعدات إلى غزة وسحب قواتها إلى مواقعها قبل استئناف القتال.

وقال المسئولان إن الرد الإسرائيلي يتضمن الاستعداد لإجراء مفاوضات بشأن شروط وقف إطلاق النار الدائم بمجرد استعادة الهدنة، وأشارا إلى تقديم الرد إلى وفد من حماس سيصل القاهرة مساء السبت.